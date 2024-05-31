Koç’un listesi kabarık

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını açıklayan Ali Koç, teknik direktör konusunu seçime kadar çözmeye çalışıyor. Koç'un İsmail Kartal ile yola devam etmek istediği bilinirken, gelen tepkiler ve özellikle de sportif direktör Branco'nun yeni bir teknik direktör ile anlaşılması gerektiğine dair baskıları sonucu ikna olduğu iddia edildi.

Sarılacivertlilerin listesinde ön plana iki isim çıktı. Koç'un milli takımımızı çalıştıran Vincenzo Montella ya da Antonio Conte'yi istediği öğrenildi. A Milli Futbol Takımımız ile Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hazırlanan Montella'nın şampiyona sonrasını işaret ettiği öne sürüldü. Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Conte'nin de gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Koç'un Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, İnter ve Tottenham gibi dev takımlarda görev alan Conte'yi tecrübesi ve başarıları nedeniyle çok istediği iddia edildi. Koç'un bu iki isimden birini getirmeyi istediği öğrenildi.

PİOLİ DE VAR

Koç'un bu iki isimle anlaşılamaması durumunda son olarak Milan'ı çalıştıran ve İtalya ekibini geçen sezon şampiyon yapan Stefano Pioli'ye döneceği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı bu sezon sonunda Milan'dan ayrılmıştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Yapılan açıklamada, "Toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığından 8-9 Haziran tarihine ertelenmiştir" denildi.