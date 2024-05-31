Manisa’da Aktan sitemli

BİRİNCİ Lig'deki üçüncü sezonunu geride bırakan Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan sitemli açıklamalar yaptı. Aktan, "Manisa siyaseti Manisa FK'yı istemiyor" diye konuştu. Geçen hafta Göztepe'nin futbol şubesini 2 yıl önce devralan İngiltere merkezli Sport Republic'i temsil eden sarı-kırmızılı kulübün CEO'su Ivan Mance'la görüşen Aktan, kulübe yerli ve yabancı taliplerin olduğunu da dile getirdi. Mevlüt Aktan, "Kulübe hem yerli hem yabancı çok sayıda talip var. Türk futbolunun kurtulması için yöneticilerin tamamının yabancı olması şart. Bizim Manisa FK olarak kimseye 5 kuruş borcumuz yok, pırıl pırıl bir kulübüz. Ancak böyle giderse kulübün ismini memleketimin takımı Rize Fındıklı FK'ya çevireceğim" dedi.

"KOVMAK İSTİYORLAR"

AKTAN büyükşehir belediyesinin tesislerden ve stattan kovmak istediğini vurgularken, "Manisaspor'u bitirdiler, batırdılar, o zaman kimse hesap sormadı. Şu anda Manisaspor'u amatör kümeden Süper Lig'e çıkartmak 15 sene ister. Milli takımların alt yaş kategorilerinde en fazla oyuncuyu Manisa FK veriyor. Toplamda 16-17 tane oyuncumuz bulunuyor. Altyapı organizasyonu mükemmel işleyen kulübüz" ifadelerini kullandı.