Altınordu’da oyuncu satışı zor

SON 10 yılda kendi yetiştirdiği pek çok oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Altınordu'nun bu yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapmakta zorlanacağı ifade edildi. Kırmızı-lacivertli ekibin İkinci Lig'e düşmesinin ardından kulübe ilginin azaldığı belirtildi. Geçen sezon da İkinci Lig'de boy gösteren İzmir temsilcisinde milli takımlarda oynayan kaleci Mert Furkan, stoper Hasan Berat Kayalı, orta saha oyuncular Furkan Yöntem ve Ege Arslan gibi gençler vitrine çıkarıldı. Üst liglerde yer alan kulüplerin bu genç isimleri takip ettiği ancak Altınordu'ya resmi bir teklif sunulmadığı ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da gençleri değerini bulmadan satmayı düşünmediği kaydedildi.