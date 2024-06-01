Deveciler güven tazeledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. sezonunu geride bırakan Merkezefendi Belediyesi Basket'te genel kurul yapıldı. Yeşil-siyahlılarda mevcut başkan Veli Deveciler başkanlığa bir kez daha seçilirken güven tazeledi. Sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'in Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden bu yana görevini yürüten Deveciler'in yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Osman Uğurlu, Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy, Özgür Yılmaz, Ozan Katrancı, Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, Levent Çaputçu.

İDDİALI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Tekrar başkanlığa seçilen Deveciler, geçtiğimiz günlerde oldukça iddialı açıklamalar yapmıştı. Yeni sezonda daha yarışmacı ve Play-Off'u zorlayan bir takım oluşturacaklarını kaydeden Deveciler, "Güçlü bir bütçeyle yeni yılın hazırlıklarını yapacağız. Play-Off'u zorlayan ve Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir ekip oluşturmak istiyoruz. Transfer döneminde hocamızın alınmasını istediği isimlerle hızlı şekilde görüşeceğiz. Dinamik ve heyecan verici bir takımla yola çıkacağız. Organizasyon anlamında çok iyi noktaya geldik. Süper Lig'deki 4. yılımızda bu işi taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.