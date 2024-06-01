En büyük kim?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin final maçı, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği müsabaka TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Devler Ligi finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ise ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.