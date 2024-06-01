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Haberler Spor Pınar Karşıyaka yine teslim oldu

Pınar Karşıyaka yine teslim oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final 2. maçında Kaf-Kaf, Efes’e 14 sayı farkla yenilerek seride 2-0 geriye düştü. Eşleşmedeki üçüncü müsabaka yarın Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde oynanacak.

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka yine teslim oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Efes'e 82-68 mağlup oldu ve seride 2-0'a geriye düştü. Yeşil-kırmızılılar, ilk maçta da rakibine 103- 80 mağlup olmuştu. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi takım, pota altında kurduğu üstünlükle farkı çift hanelere taşıdı ve ilk periyodu 26-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Efes, Kaf-Kaf farkı indirse de devreyi 44-38 önde kapattı.

OYUNDAN TAMAMEN KOPTU

Üçüncü çeyrekte Karşıyaka, McCollum ve Kenan Sipahi'nin üstün performansıyla maça ortak olmaya çalıştı. Lacivert-beyazlılar ise Oturu ile Larkin'in sayılarıyla farkı korumayı bildi. Anadolu Efes, son bölüme 66-56'lık 10 sayı farklık üstünlük ile girdi. Dördüncü periyotta Pınar Karşıyaka oyundan tamamen koptu. Maçtaki tüm hakimiyeti eline alan Anadolu Efes, müsabakayı 82-68 kazanarak seride 2-0 önde girdi. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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