Yerli harekatı

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Adana Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha Dorukhan Toköz ve Galatasaray'da ter döken 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ı gündemine aldığı ifade edildi. Sol bekte görev yapan kaptan İsmail Köybaşı ile 1 yıllık sözleşme yenileyen ve aynı mevkide görev yapan Brezilyalı Djalma Silva ile görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılıların, geride kalan sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Kazımcan'ı alternatif olarak düşündüğü bildirildi.

DORUKHAN ŞU AN BOŞTA

Aslan'la sözleşmesi 2027 yılında bitecek oyuncu Başkent ekibi ile 12 maça çıkarken, geçtiğimiz hafta küme düşme üzüntüsü yaşadı. Adana Demirspor ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha Dorukhan'a da kanca atan İzmir ekibinin, önümüzdeki günlerde yetenekli isim ile görüşme gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

ALTAY'DA PROFESYONEL OLDU

Kariyerine Altay'da başlayan Kazımcan, burada gösterdiği performans ile A takıma seçilme başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı formayı 32 kez terleten sol bek, istatistikleriyle önce Galatasaray'a, ardından kiralık olarak A.Gücü'ne transfer oldu.

GÖZ-GÖZ KABUK DEĞİŞTİRİYOR

İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan Göztepe, gidecek oyuncuları belirlemeye başladı. Kiralık oyunculardan Messaoudi, Celil, Ensar ve Ümit'le vedalaşılırken, sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yeni bir sözleşme imzalanmadı. Böylece Göz-Göz, şampiyonluk yolunda takıma katkı veren 6 oyuncuyla yollarını ayırdı. Sözleşmeleri Haziran 2025'te bitecek olan Mame Diouf ve Lasse Nielsen ile de sezon başlamadan önce vedalaşılacağı ifade edildi.