Balıkesirspor’da kongre tarihi netleşti

TFF Üçüncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek. Mevcut başkan Nedim Ömer'in aday olmayacağını açıkladığı ve henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00'da Karesi AVM'de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19:00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.