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Haberler Spor Balıkesirspor’da kongre tarihi netleşti

Balıkesirspor’da kongre tarihi netleşti

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor’da kongre tarihi netleşti
TFF Üçüncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek. Mevcut başkan Nedim Ömer'in aday olmayacağını açıkladığı ve henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00'da Karesi AVM'de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19:00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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