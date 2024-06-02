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Haberler Spor Muğlaspor’da teknik belirsizlik

Muğlaspor’da teknik belirsizlik

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’da teknik belirsizlik
BÖLGESEL Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyon olarak 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik belirsizlik sürüyor. Takımı zafere taşıyan teknik direktör Hakan Şapçı'yla yeniden anlaşamayan ve yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda kurmayların görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Muğla temsilcisinde yönetimin, gidecek ve kalacak futbolcular hakkındaki kararını da yeni gelecek teknik direktörün hazırlayacağı rapor doğrultusunda vereceği belirtildi. Kurmayların yeni çalıştırıcısı konusunda ince eleyip sık dokuduğu ve acele etmediği, 8 Eylül'deki lig başlangıcına kadar hazır olunacağı da gelen haberler arasında.
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