Aslan saldırıyor

Gelecek sezon Süper Lig'de 25. şampiyonluğa göz diken ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, forvet transferinde rotasını yeniden İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğu Atletico Madrid'in yıldız forveti Memphis Depay'ı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin açılmadan önce Hollandalı hücum oyuncusu için girişimlere başladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek ve ekibi Depay'ı uygun bir bonservis bedeliyle transfer ederek, Mauro Icardi ile birlikte hücum hattını iyice güçlendirmek istiyor. Daha önce La Liga devi Barcelona'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Atletico Madrid'e transfer oldu. Piyasa değeri ise 12 milyon Euro olan Memphis Depay, santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda da görev yapabiliyor.