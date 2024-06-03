Bodrum bayramı

1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig kapısından içeri giren Bodrum FK, şampiyonluk kutlamalarını dün gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar Bodrum'da taraftarlarla tek yumruk olarak Süper Lig sevincini yaşadı. Kutlamalara ilçede üstü açık otobüsle tur atarak başlayan ekip binlerce taraftarının "Şampiyon Bodrum" tezahüratlarıyla birlikte coştu. Bodrum'un her köşesi yeşil beyaz bayraklarla donatılırken kafile saat 20.30'da Milta Marina'dan üstü açık otobüsle meydana hareket etti. Daha sonra stada geçiş yapan takım kutlamalara burada devam etti. Müthiş gecede şampiyon takımın futbolcuları tek tek anons edilirken DJ Ersin'in şovu ve havai fişek gösterileriyle gece iyice renklendi.

COŞKU DOLU GECE

Ve yeşil-beyazlıların kupayı kaldırma anında eğlence tavan yaptı. Takım kupayla stadı turlarken bir kez daha havai fişek gösterileri ile coşkunun dozu arttı. Kupa törenin ardından sanatçı Bülent Serttaş konser verirken, Serttaş'ın "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısı eşliğinde tribünler ve futbolcular kenetlendiler. Stat dışında da kutlamalar sürerken taraftarlar konvoylar eşliğinde sabahın erken saatlerine kadar şampiyonluk sevincini yaşadılar.

EN MUTLU AN

Bodrum FK dün taraftarlarıyla buluştuğu gecede kupa coşkusunu yaşadı. Statta büyük bir coşku yaşanırken taraftarlar özellikle teknik direktör İsmet Taşdemir'e özellikbüyük sevgi gösterisinde bulundular. Şampiyonluk kupası elden ele dolaşırken bu anlar son derece eğlenceli görüntülere sahne oldu.