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Haberler Spor Pınar KSK’den buraya kadar

Pınar KSK’den buraya kadar

İzmir ekibi, güçlü rakibi önünde zaman zaman farkı eritse de sonuca gitmeyi başaramadı. Lacivert-beyazlılar ise bu sonuçla şampiyonun belirleneceği Play-Off serisinde ilk finalist oldu.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’den buraya kadar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belirleneceği Play-Off'un yarı final serisinde Pınar KSK, A.Efes'e dün evinde 97-90 yenilerek seriyi 3-0 mağlup bitirdi ve sezonu tamamladı. Böylelikle ilk finalist A.Efes oldu. Maça etkili başlayan Pınar KSK'ye A.Efes, Larkin ve Doğuş'la yanıt verdi. Konuk ekip periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci periyotta fark bir ara 11 sayıya kadar çıktı. Fakat bu bölüm 48-42 konuk takımın üstünlüğüyle bitti.

FARK İKİ SAYIYA İNDİ ANCAK...

3. periyodun başında A.Efes yüksek yüzdeli üçlük isabetini sürdürdü. Dengeyi bulan KSK, McCollum, Martin ve Vitto Brown'la periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi. Efes'ten Beaubois'in son saniye üçlüğüyle periyot 72-67 konuk ekip lehine sonuçlandı. Son periyotta Pınar KSK'nin farkı erittiği anlarda Clyburn ve Willis'le kritik isabetler bulan A.Efes 97-90 kazanarak adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi F.Bahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet serisinin galibi olacak.

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