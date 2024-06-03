Pınar KSK’den buraya kadar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belirleneceği Play-Off'un yarı final serisinde Pınar KSK, A.Efes'e dün evinde 97-90 yenilerek seriyi 3-0 mağlup bitirdi ve sezonu tamamladı. Böylelikle ilk finalist A.Efes oldu. Maça etkili başlayan Pınar KSK'ye A.Efes, Larkin ve Doğuş'la yanıt verdi. Konuk ekip periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci periyotta fark bir ara 11 sayıya kadar çıktı. Fakat bu bölüm 48-42 konuk takımın üstünlüğüyle bitti.

FARK İKİ SAYIYA İNDİ ANCAK...

3. periyodun başında A.Efes yüksek yüzdeli üçlük isabetini sürdürdü. Dengeyi bulan KSK, McCollum, Martin ve Vitto Brown'la periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi. Efes'ten Beaubois'in son saniye üçlüğüyle periyot 72-67 konuk ekip lehine sonuçlandı. Son periyotta Pınar KSK'nin farkı erittiği anlarda Clyburn ve Willis'le kritik isabetler bulan A.Efes 97-90 kazanarak adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi F.Bahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet serisinin galibi olacak.