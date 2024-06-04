Çizme provası

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Gishamer yönetecek. Vincenzo Montella'nın açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi. Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım'a dahil olacak. Arda Güler ve Salih Özcan'ın bugün maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.