Manisa BŞB’de sitemli veda

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadelesini sürdürecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Demir ve genel menajer Nihat Mala ile yollar ayrıldı. Vedanın ardından deneyimli antrenör Demir yönetime sitem dolu açıklamalar yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başkanlığı devralan Emre Hasgör'ün yeni sezon öncesi bütçeyi dörtte bir oranına düşüreceklerini söyleyerek, "Basketbol takımına 7.5 milyon dolar harcanmış, elde sadece basketbol topu var" açıklamasına tecrübeli çalıştırıcı Hakan Demir yayımladığı veda mesajında göndermede bulundu.

KULÜP YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Demir yaptığı ayrılık açıklamasında yönetimi hedef alırken, "Kimine göre geriye iki top kaldığı yerde; bize göre harika hatıralar, üzüntüdeki ve sevinçteki birliktelikler, alkışlar ve başarılar kaldı... Bir kez daha veda ederken sana sevgili Manisa... Hiç pes etme..." ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-beyazlıları üst üste iki sezon Avrupa'ya taşırken, bu yıl ise ilk kez Play-Off oynatma başarısı göstermişti.

EMANUEL TERRY ELDEN KAÇTI

Yeni sezonda Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı elde etmesine rağmen bütçenin düşürülecek olması nedeniyle belirsizliğe bürünen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yabancılardan Emanuel Terry kulüpten ayrılıp Beşiktaş'la sözleşme imzaladı. NBA tecrübesi de bulunan 28 yaşında, 2.06 boyundaki pivot Manisa'da bu yıl FIBA Europe Cup'ta 14 maçta 12.5 sayı, 6.1 ribaund, 1.5 asist, 0.9 blok, Süper Lig'de 32 maçta 12.8 sayı, 8.5 ribaund, 1.4 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.