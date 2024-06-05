Mbappe çılgınlığı

PARİS Saint-Germain ile yollarını ayıran Fransız süperstar Kylian Mbappe, beklendiği gibi Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi, dünya yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız golcünün Real Madrid'den 100 milyon Euro imza parası ve yıllık 57.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Mbappe'nin transfer duyurusu ve yapılan paylaşımlar dünya çapında büyük ses getirdi. Fransız yıldızın kendi paylaşımı ile Real Madrid'in yaptığı duyuru, kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

RONALDO'DAN DESTEK

Mbappe'ye hayranı olarak büyüdüğü Cristiano Ronaldo'dan da destek geldi. Mbappe, Instagram'da çocukken Madrid formasıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Fotoğraflardan birinde genç Mbappe, Ronaldo ile birlikte görülüyordu. Ronaldo da bu paylaşımın altına yorum yaparak, "İzleme sırası bende Bernabeu'yu aydınlattığını görmek için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

EN DEĞERLİ 'BEDELSİZ' OLDU

80 milyon Euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcusu olan Mbappe bu transferle futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun Real Madrid'e transferi futbol dünyasında en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Bu transfer tarihin en değerli serbest transferi olarak kayıtlara geçti.