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Haberler Spor Efeler 09 SFK’nın ismi değişiyor

Efeler 09 SFK’nın ismi değişiyor

HABER MERKEZİ
Efeler 09 SFK’nın ismi değişiyor
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda Play-Off oynayan ve 2. Lig biletini kılpayı kaçıran Aydın ekibinde sular durulmuyor. 3. Lig sezon bitiminde kulübü Eymen Atay'dan devralan Mahmut Gözüaçık, ilk olarak Efeler'in ismini değiştirmeyi düşünüyor. Edinilen bilgilere göre daha önce İzmir'de önce Altınordu, ardından Altay'ın futbol okullarını yöneten, 10 Numara Sportif Futbol Turnuvaları'nın da sahibi olan Gözüaçık'ın kulübün ismini de bu şekilde değiştireceği iddia edildi.
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