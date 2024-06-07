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Haberler Spor Aliağa FK’da Mithat gitti

Aliağa FK’da Mithat gitti

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’da Mithat gitti
ALİAĞA FK, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar'la resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla yollarının ayrıldığını duyurdu. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, iki sezondur sarı-siyahlı formayı giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar'la yol ayrımına gitti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Liglere çıkmamızda büyük katkı sağlayan Takım kaptanlarımızdan Mithat Yaşar'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yerdi. Mithat, Aliağa FK'da 24 maçta 5 gol attı.
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