Aslan’da Buruk imzalıyor

SÜPER Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yola devam kararı çıktı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta başkan Dursun Özbek'in katılımıyla düzenlenecek imza töreniyle başarılı çalıştırıcısının sözleşmesini uzatacak. Başarılı grafiğiyle dikkat çeken Buruk, Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşımayı başarırken, bir kez de Turkcell Süper Kupa'yı kazanma sevinci yaşadı. Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan toplarken, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.