Denizlispor’da bir ayrılık daha

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da ayrılıklar sürüyor. Yeşil-siyahlılarda sözleşmesi biten stoper Muhammet Özkal takıma resmen veda etti. Son 4.5 sezondur yeşilsiyahlı formayı terleten 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrıldığını açıkladı. Muhammet için 1'inci Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. Transfer yasaklısı Horoz'da daha önce Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Emirhan Kaşçıoğlu, Samet Emre Gündüz, Emre Yıldırım, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın'ın alacakları ödenmediği için boşa çıkmıştı.