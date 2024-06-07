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Haberler Spor Manisa BŞB’de Bulkaz tamam

Manisa BŞB’de Bulkaz tamam

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB’de Bulkaz tamam
BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçeyi 4'te 1 oranına düşürme kararı alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Genel Menajer Nihat Mala ile Antrenör Hakan Demir'in kulüpten ayrılmalarının ardından yeni çalıştırıcısını buldu. Manisa ekibi antrenörlük görevi için Ozan Bulkaz'la anlaştı. Taraflar arasındaki sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı öğrenildi. Altyapı takımı olarak kurduğu Uşak Sportif'i daha önce Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'ya taşıyan Ozan Bulkaz, Trabzonspor, Konyaspor ve Balıkesir BŞB'de de görev yapmıştı.
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