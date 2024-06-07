Takıldı, yılmadı

İLK devrenin son maçında Göztepe'yi yenen Bodrum FK, oldukça moral toplamıştı. Herkes bu 3 puanın yeşil-beyazlı ekip için bir galibiyetten fazlası olduğunu biliyordu. Bu motivasyon ile devre arasını geçiren Muğla ekibi, motive bir şekilde ikinci devreyi bekliyordu. İsmet hoca, takıma sezon arasında Furkan Apaydın, Eray Akar, Ahmet Aslan, Mehmet Adıyaman, Yusuf Ersunar, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel ve Bilal Güven gibi gelecek vadeden Anadolu takımlarının yetenekli isimlerini kazandırdı. Bu doğrultuda vites arttıran Bodrum FK, ikinci yarıya Giresunspor galibiyetiyle başlasa da bir süre çok inişli-çıkışlı bir performans sergiledi. Önce Erzurumspor karşısında alınan yenilgi moral bozarken, bu karşılaşmanın ardından Bodrum temsilcisi 1 ay boyunca yenilmedi. Ancak iki karşılaşma vardı ki Bodrum FK için dönüm noktası olmuştu. Bu dalgalı grafikle Muğla ekibi ya dibe çökecekti ya da takımı ateşleyerek zirveye götürecekti.

İKİ MAÇ DÖNÜM NOKTASI OLDU

4 hafta boyunca yenilmeyen yeşilbeyazlı ekip, önce Çorum FK karşısında mağlubiyet gördü. Bu karşılaşmada hakem hataları nedeniyle Bodrum sıkıntılı bir sürece girmişti. Kurmalar, bu mağlubiyetin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek oldukça sert bir açıklama yaptı. Bu tepki kamuoyunda geniş yer bulurken, Taşdemir ve öğrencileri moral bozmadan Eyüp maçına hazırlandı. Bu kaos ortamında Eyüpspor maçına gergin çıkan Bodrum FK, karşılaşmada hakem kararları nedeniyle yine sıkıntıya düşmüştü. Taraftar ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da girdiği ikili diyaloglar nedeniyle ipler iyice gerilmişti. Son olarak Eyüpspor oyuncusu Uğur Demirok'un gözüne atılan madde yüzünden maç bambaşka bir hal almıştı. Bu müsabakadan yeşilbeyazlı ekip mağlubiyet ile ayrılarak bu sezon ilk kez üst üste 2 kez yenilmişti. Kaybedilen 6 puan Muğla temsilcisini Süper Lig yarışının dışına atmak üzereydi. Bu maçların ardından Bodrum FK, ya batacak ya da çıkacaktı. Neyse ki korkulan olmadı.