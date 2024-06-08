Bodrum mucizesi... Ve mutlu son

Eyüpspor maçının ardından Bodrum FK, kısmen belirsiz bir sürecin içine girmişti. Herkes panik halinde gelecek haftalarda ne olacağını kestiremiyordu. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise "Eğer bu kriz ortamını aşamazsak Play-Off oynayamayız" diyordu. Bu atmosferde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılarda korkulan olmadı.

Bu moral bozukluğuna rağmen Eyüpspor karşılaşması Bodrum FK'nın son yenilgisi oldu. Herkes Muğla ekibinin sıkıntılı sürecin içinde kaybolacağını bitime son 9 hafta kala girdabın içinde kaybolacağını tahmin ediyordu. Buna rağmen 9 haftada 6 beraberlik, 3 galibiyet ile Taşdemir'in öğrencileri Play-Off hattında tutunmayı başardı. Ama şunu da es geçemeyeceğim bu süreçte mağlubiyet olmasa bile beraberlikler ile kaybedilen 12 puan Bodrum FK'ya yara açmıştı ancak direkt rakipleri de çalkantılı sürecin içinde istikrarlı bir grafik sergileyemiyordu. Son maçı olan Göztepe karşılaşmasında üçüncü sırayı kovalayan Bodrum FK, rakibinin son dakikalarda bulduğu gol ve rakiplerinin puan kaybı yaşamaması nedeniyle bu isteğini elde edememişti. Finalde bekleyen Sakaryaspor olmuştu. Mutlu sona ulaşmak için Bodrum FK'nın birkaç engeli kalmıştı. Play-Off müsabakaları ligin bitiminden hemen sonra başlamış ve yeşilbeyazlı ekip Boluspor ile eşleşmişti.

DİKENLİ YOLLAR ZORLA AŞILDI

Bolu temsilcisini 2-0 yenerek net bir sonuç alan Bodrum FK, bu karşılaşmanın ardından Çorum FK ile eşleşmişti. İlk müsabakayı gurbette oynayan Taşdemir'in öğrencileri, iddialı rakibini elinden kaçırmıştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamayan Muğla ekibi, karşılaşmadan berabere ayrılmıştı. Bu skor tehlikeli görülse de Bodrum'un iç sahada gösterdiği performans rakibini tedirgin ediyordu.

Nitekim öyle oldu. Baştan sona üstün götürdüğü müsabakada gol sesi çıkmadı ancak Bodrum FK, penaltılar ile adını finale yazdırdı ve Sakaryaspor ile oynamak için bekleyişe geçti. Sakaryaspor ile oynamak için Adana'ya gelen Bodrum, o kadar özgüvenliydi ki sahaya çıkar çıkmaz oyuncular karşılaşma için hazır olduğunu belli etti.

Sakaryaspor taraftarının baskısına rağmen neşeli tavrını bozmayan oyuncular, kendilerini desteklemek için Bodrum'dan Adana'ya gelen yaklaşık 3 bin taraftarıyla bütünleşmişti.

Aileler, çocuklar, eşler, dostlar herkes ordaydı. Müsabaka başlar başlamaz saha kenarından Sakarya'nın isteksiz ve mücadeleden yoksun bir oyun oynayacağını hissetmiştim.

Bodrum'un ise girdiği her pozisyon net olarak golle sonuçlanabilirdi.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU VARDI

Ama her şeye rağmen final maçlarında neyin ne olacağı belli olmaması hafif bir tedirginlik yaratıyordu. İlk 90 dakika 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda Celustka ile Tunahan'ın golleri Bodrum'a Süper Lig'i getirmişti. Maç sonu büyük bir coşku vardı. Oyuncular sahanın ortasında dans ediyor kupa töreninde teknik direktör İsmet Taşdemir, gururla kupayı kaldırıyordu.

Zorlu ve dikenli yol nihayet tamamlanmıştı.

Rakiplerine göre düşük bütçeli bir tatil beldesinin takımı devler arenasında sahne alacaktı. Kimse bu hikayenin böyle sonlanacağını tahmin etmiyordu ama maraton mutlu son ile tamamlanmıştı.