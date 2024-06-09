Bodrum forvet arıyor

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, kadroyu kurmak için hazırlıklara başladı. Yeşil-beyazlı ekip, iç transferde oyuncuları ile masaya oturarak anlaşmak için şartlarını birer birer sıralarken, dış transferde de atağa kalktı. Bu doğrultuda geçen sezon Antalyaspor formasını terleten 31 yaşındaki Kongolu golcü Britt Assombalonga ile temasa geçen yönetimin oyuncuyla masaya oturduğu öğrenildi. Sözleşmesi sona eren oyuncunun Süper Lig'de oynamaya devam etmek istediği ancak kesin yanıt vermek için Bodrumsporlu kurmaylardan zaman talep ettiği ifade edildi.

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İngiltere'de Watford, Braintree, Southend United, Peterborough, Nottingham ve Middlesbrough takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu ülkemizde Adana Demirspor'da da top koşturdu. Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Antalya'daki temasları nedeniyle oyuncunun takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kariyerinin en parlak günlerini 2017-21 yılları arasında geçiren Britt Assombalonga, formasını giydiği Middlesbrough'da yıldızlaştı. Kırmızı-beyazlı forma ile toplam 161 maça çıkan Britt, bu süreçte 47 gol atma başarısı gösterdi.