Göz-Göz’de flaş iddia

Trendyol Süper Lig'de transferde gaza basan Göztepe'de yeni bir isim daha gündeme geldi. İlk transferi Djalma Silva'yı geçtiğimiz günlerde duyurarak hızlı bir başlangıç yapan Göz- Göz, şimdi de Antalyaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zymer Bytqi'ye kanca attı. Sarı-kırmızılı ekip, Güney ekibinden alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle geçtiğimiz gün ayrılık kararı alan Kosovalı oyuncuyla temasa geçecek. Bu sezon 33 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Zymber Bytyqi ile menajeri kananıyla irtibata geçilip maddi şartları sorulacak.

SÜPER LİG'DE TECRÜBELİ

Asıl mevkii sol kanat olan ancak sağ kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabildiği ifade edilen tecrübeli isimin sportif direktör Ivan Mance'ın bir süredir listesinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon Mance'ın Bytyqi ile görüştüğü ancak Antalyaspor'un istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin geçici olarak rafa kalktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli olmayan oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

UĞUR DÖNÜYOR

Göztepe, dış transfer çalışmalarını hızla sürdürürken mevcut kadrosunda da planlamalarına devam ediyor. İskelet kadrosunu büyük ölçüde koruyan sarı-kırmızılılarda genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız'a de yeniden gün doğdu. Geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren ve U21 Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen 21 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından kampa dahil edileceği bildirildi. Bulgar teknik adamın geçen sezon çalışmadığı futbolcuyu değerlendirmeye alacağı ve potansiyelini görmek istediği vurgulandı.