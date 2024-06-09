Menemen FK’da Onur’a talip var

TFF 2. Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Menemen FK'da Onur Akdeniz'e talip var. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkan ve attığı 4 gol ile yıldızlaşan Akdeniz'e 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK'nın talip olduğu öne sürüldü. Profesyonel kariyerine Akhisarspor'da başlayan ve Erbaaspor, 1461 Trabzon'da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile masaya oturmak için hazırlanan kurmaylar, Menemen yönetiminin kapısını çalacak. Mevcut kadroyu koruyarak yapılacak takviyeler işe şampiyon bir kadro oluşturmak isteyen İzmir ekibi, transfere sıcak bakmıyor. Önümüzdeki günlerde detayların netleşeceği öğrenilirken, Onur'un da İzmir'de kalmak istediği ifade edildi.