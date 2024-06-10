3. Ali Koç dönemi

FENERBAHÇE'NİN Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde mevcut başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ı geçerek üst üste 3. kez sarı-lacivertlilerin başkanı seçildi. Dünkü katılımla en son 2018 yılında 21 bin 350 olan oy kullanma rekoru da kırılmış oldu. Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Ali Koç önce yöneticileriyle sahaya çıkıp zafer turu attı.

Ardından yeniden tribüne dönen Koç, Aziz Yıldırım'ın yanına giderek sarıldı. Bu anlar stat ekranlarından gösterilince tribünlerde ayağa kalktı. Daha sonra iki başkan adayı yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. Aziz Yıldırım, seçimi kazanan Ali Koç'un elini havaya kaldırarak seçimin sonucunu ilan etti ve rakibini tebrik etti. Koç, resmi sonuçların açıklanmasının ardından sahneye tekrar çıkarak zafer konuşmasını yaptı. Başkan Ali Koç, "Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı" ifadelerini kullandı.

"SEN, BEN, BİZ İÇİN DEĞİL FENERBAHÇE İÇİN"

Koç, "Hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım, herkesin çorbada tuzu olsun. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz, hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Sen, ben, biz için değil Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe" diye konuştu.

İŞTE KOÇ'UN LİSTESİ

Üst üste 3. kez Fenerbahçe'nin başkanı seçilen Ali Koç'un yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

İKİ ADAYA DA YOĞUN İLGİ

FENERBAHÇE olağan genel kurulunda başkanlık için yarışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerde stada gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sahaya indiği andan itibaren kongre üyeleri tarafından çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Daha sonra Maraton Alt tribünü önünde kurulan sandıkların bulunduğu bölümü gezen Yıldırım, yanındakilerle birlikte alanı turladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha sonra bu bölüme gelerek kongre üyeleriyle sohbet etti. Saha ortasında kurulan platformun bulunduğu alana geçen Başkan Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Başkan Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yine Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı'ya ilgi fazlaydı. Ilıcalı üyelerle sürekli selfie çekildi.

Toplam 47 sandıkta Başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer aldı.