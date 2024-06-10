Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav’ı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off oynama başarısı gösteren Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak altyapısında yer alan ve zaman zaman A Takım ile maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzalayan İzmir ekibi, dış transferde de harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna katan İzmir ekibi, son olarak Türk Telekom forması giyen forvet oyuncusu Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen ve hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayan pota altının güçlü ismi Troy Selim Şav #BirlikteHedefe yolculuğumuz için takımımızda" ifadelerine yer verildi.