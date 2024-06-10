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Haberler Spor Altınordu’da giden dönmeyecek

Altınordu’da giden dönmeyecek

HABER MERKEZİ
Altınordu’da giden dönmeyecek
TFF 2. Lig temsilcisi Altınordu geçen sezon farklı kulüplere kiralık olarak gönderdiği 5 oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Tokat Belediyespor ve Orduspor 1967 formalarını giyen Anıl Arıcıoğlu, Van Spor FK'da görev yapan Emre Oymak, Elazığspor'da top koşturan Mehmet Ablay, Isparta 32 Spor'da oynayan Berkay Kınaç ve Fatsa Bld'de görev yapan Tayfun Tatlı ile yolları ayıracak. Öte yandan Altınordu sezonun bitimiyle sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla yollarını ayırma kararı almıştı. Kırmızı-lacivertliler Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Devrim, Furkan Metin, Onur, Rahmi, Eray, Onurcan, Gökberk, Abdullah ve Mustafa Karaman'la da vedalaşmıştı.
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