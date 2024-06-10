Bodrum on numara peşinde

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK on numara transferi için gaza bastı. Süper Lig'de de kadro istikrarını bozmayıp genç isimleri takviye edecek olan Muğla ekibinin hedefinde Muhammed Gümüşkaya var. Bonservisi Belçika temsilcisi Westerlo'da bulunan ve geçen sezon Samsunspor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki on numara Bodrum FK yönetiminin gündemine geldi. Yeşil-beyazlı ekibi 2. Lig'den Süper Lig'e kadar çıkaran teknik direktör İsmet Taşdemir'in Gümüşkaya'nın alınması için yönetime talimat verdiği ifade edildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan genç orta saha Bolu ve Giresun'da kiralık olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılında Westerlo'ya transfer oldu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Muhammed bonservisiyle transfer edilmek isteniyor. Ancak Bodrum yönetimi aksi halde kiralık formülünü de devreye sokacak