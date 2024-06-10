Kara Kartal’da Rıdvan sesleri

BEŞİKTAŞ, bir yandan takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başlarken diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Arthur Masuaku ile yolları ayırma planı yapan siyah-beyazlılar Masuaku'nun yerine eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı takibe aldı. Beşiktaş, 2022 yılında 4 milyon Euro bonservisle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacak. Rıdvan Yılmaz, Avrupa'da kalmak istese de yönetimin listenin ilk sırasına yazdığı oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü konuşuluyor. Siyah-beyazlı takım, S.Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi.