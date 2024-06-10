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Kara Kartal’da Rıdvan sesleri

Beşiktaş Masuaku’nun yerine eski yıldızını transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı

HABER MERKEZİ
Kara Kartal’da Rıdvan sesleri
BEŞİKTAŞ, bir yandan takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başlarken diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Arthur Masuaku ile yolları ayırma planı yapan siyah-beyazlılar Masuaku'nun yerine eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı takibe aldı. Beşiktaş, 2022 yılında 4 milyon Euro bonservisle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacak. Rıdvan Yılmaz, Avrupa'da kalmak istese de yönetimin listenin ilk sırasına yazdığı oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü konuşuluyor. Siyah-beyazlı takım, S.Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi.
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