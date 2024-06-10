Milli Takım’dan son prova

Almanya'da yapılacak olan Euro 2024 organizasyonu öncesi A Milli Takım, bugün Polonya ile son provasını gerçekleştirecek. Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, son özel maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

İKİ OYUNCU EKSİK

Polonya maçı öncesi son idmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı. Teknik direktör Montella'nın iki oyuncuyu da bugün riske etmeyeceği öğrenildi. Ay-yıldızlı ekip, F Grubu'nda mücadele edecek.