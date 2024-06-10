Uşakspor devroluyor

TFF 2. Lig'de tutunamayan ve 3. Lig'e düşen Uşakspor'un Uşak Belediyesi'ne devredileceği ifade edildi. Devir işlemlerinin sürdüğü bildirilirken oldukça hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Geçen sezon yaşanan ağır ekonomik koşullardan dolayı çok başarısız bir performans ortaya koyan, kadro kurmakta bile zorlanan Aşigolar sahaya alt yapı ağırlıklı oyuncularla çıkmak zorunda kalmıştı. Uşak Belediyesi'ne geçecek olan Uşakspor'un yeni sezonda hedefinin yeniden TFF 2. Lig'e yükselmek olacağı bildirildi.