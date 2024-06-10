"Zengin yalı çocuğu biraz dikkat etsin"

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav gününde açıklamalarda bulundu. Özbek, önceki akşam Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un TV kanalındaki canlı yayın programı hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Özbek'in özellikle Koç hakkında "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin..." yorumu çok konuşuldu,

Yıldırım-Koç buluşmasına da değinen Özbek , "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu. Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Onlara tavsiyem Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar..." ifadelerini kullandı.