Aliağa Futbol’da Mehmet gözde

ÜÇÜNCÜ Lig'de namağlup bitirdiği sezonda ikinci sırada yer alarak Play-Off'tan elenen Aliağa Futbol'da, Mehmet Uysal transferin gözdesi oldu. İzmir ekibinde bu sezon forma giydiği 24 maçta 13 gol atarak takımın en skorer ismi olmayı başaran genç golcü, 2. Lig ve 3. Lig'in etkili ekiplerinin radarına girdi. 24 yaşındaki başarılı isme 2. Lig'den özellikle 24 Erzincan ve İskenderunspor'un yakın ilgisinin olduğu öğrenildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, geçen sezon Manisa FK'dan Aliağa'ya transfer olmuştu.