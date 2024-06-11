Anadolu Efes devam dedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3. maçında Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Wilbekin ve Davis'ten bulduğu sayılarla ilk 2 dakikayı 7-0 önde geçti. A.Efes'in savunmadaki sertliği artırmasının ardından sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, son 3 dakikaya 11-6 önde girdi. Kenardan gelen Beaubois ve Ercan'dan bulduğu sayılarla Efes oyunu dengelese de ilk periyodu sarı-lacivertliler, 16-13 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko ikinci periyoda daha iyi başladı ve oyununu sürdürerek ilk yarıyı 39-34 önde kapattı.

SON SÖZ LARKİN'DEN

Üçüncü periyotta bitime 3 saniye kala Doğuş'un isabetiyle son periyoda 56-56 eşitlikle girildi. Son periyotta bitime 24 saniye kala skor 80-80'e geldi ancak 1 saniye kala Larkin'in basketiyle Anadolu Efes skoru 82-81'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı.