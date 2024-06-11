Bal-Kes’te Bertuğ telaşı

TFF 3. Lig'de ikinci yarıda gösterdiği performansla lige tutunan Balıkesirspor'da yeni yönetimi telaş sardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimi kazanan yeni başkan Abdullah Bekki ve kurmayları mevcut oyuncu grubunu takımda tutmak için kolları sıvadı. Eski yönetim devre arasında transfer tahtasını açarak takıma önemli isimler kazandırmıştı. Bekki, bu isimlerin takımda kalması için çalışmalara başladı. Bal-Kes'te takıma devre arası katılan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Bertuğ Bayar telaşı başladı.

3. LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Tecrübeli golcü için İkinci ve Üçüncü Lig kulüplerinin sıraya girdiği öne sürüldü. Yönetimin sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcuyla masaya oturup kalması yönünde görüşeceği dile getirildi. Bertuğ için 3. Lig'in iddialı ekiplerinin ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında. Futbola Zagreb'te başlayan tecrübeli golcü, kariyerinde sırasıyla Akhisarspor, Amed, Tuzlaspor, Bucaspor 1928, Şile Yıldız, Altınordu, Nazilli Belediye, Vanspor FK ve Balıkesirspor formalarını terletti.