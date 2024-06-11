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Bornova 1877’de gündem iç transfer

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’de gündem iç transfer
TFF 3. Lig'de ilk yılında geçen sezon başarılı bir grafik çizen Bornova 1877'de iç transfer telaşı yaşanıyor. İzmir temsilcisinde sezon ay sonunda tam 9 ismin sözleşmeleri sona erecek. Yönetim, teknik heyetin vereceği raporu göre boşa çıkacak olan Berkay Samancı, Abdulkadir Kuzey, Yılmaz Can Taşkıran, Murat Demir, Mehmet Taşçı, Emre Akbulut, Emre Balkı, Birkan Öksüz ve Onur Paksoy ile masaya oturacak. Teknik direktör Furkan Ferhatoğlu'nun geçen sezon pek fazla forma şansı vermediği tecrübeli isimler Berkay ve Abdulkadir ile ilgili kararını henüz vermediği öğrenildi.
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