Efeler’in adı değişiyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da sezon öncesi hareketlenme başladı. Sezon sonu yeşilbeyazlı kulübü devralan iş insanı Mahmut Gözüaçık, ilk iş olarak isim değişikliğiyle başladı. Gündeme gelen birçok farklı ismin konuşulması sonrası bugün şok bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, Didim takımlarından Altınkumspor ile anlaşma sağlandığı ve Efeler 09 FK'nın yeni adının Altınkumspor olacağı iddia edildi. Öte yandan maçların Didim'de oynanacağı da belirtildi. Yapılan haberler sonrası Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker açıklamalarda bulundu.

YETKİLİLER STADI İNCELEDİ

Altınkumspor adıyla maçlarını Didim'de oynayacağı yönünde çıkan haberler sonrası Küçüker, Efeler 09 FK'dan yetkililerin Didim Atatürk Stadyumu'nda inceleme yaptığını doğruladı. Küçüker, "Efeler 09 FK'dan yetkililer, Didim Atatürk Stadyumu'nda profesyonel maç oynanıp, oynanmayacağı yönünde incelemeler gerçekleştirdi. Saha zemini, tribünler ve birçok detaya bakıldı. Şu an için stadyum profesyonel lig maçı oynamaya elverişli değil" ifadelerine yer verdi.

TESİSLER KÖTÜ HALDE

Didim Belediyespor olarak atıl vaziyette bulunan spor tesisleri için daha önce birçok kez girişimi olduklarını belirten Küçüker, alanın Gençlik Spor'a tahsis edildiğinin altını çizdi. 2.5 senedir tesisleri kullanabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Küçüker, "Belediyespor olarak tesisi kullanmak için çalışmalar yapmaya başlamıştık. Ancak daha sonra tesis Gençlik Spor'a tahsis edildi. Hal böyle olunca çalışmalar yarıda kaldı. Şu an bu tesis harabe durumda. Oda sayısı çok az. Profesyonel bir lig takımının burada konaklaması çok zor" diye konuştu