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Haberler Spor Muğlaspor’un yeni hocası Durmuş

Muğlaspor’un yeni hocası Durmuş

HABER MERKEZİ
Muğlaspor’un yeni hocası Durmuş
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş'un getirildiği açıklandı. Yeşil-beyazlılarda Menaf Kıyanç'ın yeniden başkanlık görevine getirilmesinin ardından takımın yeni teknik patronu da belirlendi. Kulüpten, "Muğlaspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Besim Durmuş ile anlaşma sağlamıştır" açıklaması yapıldı. Kasımpaşa, İskenderun DÇ, Kartalspor, Samsunspor, Kahramanmaraş, Boluspor, Erzurumspor, Çarşambaspor, Sultanbeyli Bld ve son olarak Karaköprü Bld kulüplerinde görev yapan 58 yaşındaki teknik adam yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için çalışacak.
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