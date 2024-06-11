Sultanlar sahne alıyor

KADINLARDA FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası bugün Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak. Müsabakalar Hong Kong Coliseum'da oynanacak. Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ay-yıldızlılar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.