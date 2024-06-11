Trabzonspor’a İngiliz forvet

SÜPER Lig'de yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan eksik bölgelere oyuncu bakan bordomavililer, bir yandan da takımdan ayrılma ihtimaline karşı Paul Onuachu'nun alternatifini arıyor. Listedeki isimlerden birisi de Ajax'ta forma giyen Chuba Akpom. Ancak İngiliz oyuncunun transfer olması, Hollanda ekibinin forvetlerinden Brian Brobbey'in ayrılıp ayrılmamasına bağlı. Avrupa devlerinin ilgi gösterdiği Brobbey takımda kalırsa, Akpom takımdan ayrılacak. Trabzonspor'un bu transfer için istekli olduğu ve EURO 2024 sonrası durumun netleşeceği öğrenildi.