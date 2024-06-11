Tuğba rekorla olimpiyatlarda

İTALYA'NIN başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa 2.'si olurken, Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotası elde etti. 2023'te altın madalya kazanan Danışmaz, 2024 Avrupa Açık'ta da gümüş madalya kazanan ilk isim oldu. Roma Stadyumu'ndaki şampiyonada, elemelerde 14.27 metre atlayıp finale yükselen Tuğba Danışmaz, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu. Paris Olimpiyatları kotası alan milli atlet, kendisine ait olan 14.52 metre olan Türkiye rekorunu da kırmayı başardı.