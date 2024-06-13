Badou Ndiaye harekatı

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken dün flaş bir ismin takviyesi gündeme geldi. Türkiye kariyerine Osmanlıspor'da başlayan ve son olarak Pendikspor'da görev alan Badou Ndiaye için nabız yoklayacak olan yeşil-beyazlıların bu futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirme planları yaptığı gelen haberler arasında. 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'a transfer olan burada iki sezon oynadıktan sonra G.Saray'a geçiş yapan 33 yaşındaki oyuncu daha sonra Stoke City, Trabzonspor, Karagümrük, Al-Ain, Aris, Adana Demirspor ve Pendikspor formaları da giydi.

Arada G.Saray ve Stoke City de yeniden görev yapan tecrübeli ismin şartları konuşulurken futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Senegal Milli Takımı'nda da 20 kez süre alan ve 1 kez gol sevinci yaşayan oyuncu kariyerinde toplam 371 karşılaşmada 74 kez fileleri havalandırmayı başardı. Geçen sezon Adana Demirspor ile 1'i Avrupa toplam 10 kez sahaya çıkan oyuncu ikinci durağı Pendik'te de 11 karşılaşmada oynamıştı.

ZEKİ YAVRU ISRARI SÜRÜYOR

BODRUM FK, Samsunspor ile nikah tazelemeyen ve listesinde bulunan Zeki Yavru ile ilgili de temaslarını tam gaz sürdürüyor. Ege ekibinin 32 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olduğu öğrenilirken G.Saray'ın kadrosunda düşünülmeyen ve son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau da düşünülen adaylar arasında. Bodrum FK yönetiminin bayram sonrası bu iki oyuncunun transferini de bitirmeyi planladığı öne sürüldü.