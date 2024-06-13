Fenerbahçe Beko şampiyon

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sahasında oynanan serinin dördüncü maçına iyi başlayan F.Bahçe, ilk çeyreği 22-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler 11. dakikada farkı 18'e kadar çıkardı: 26-8. Willis ve Beaubois'nın devreye girmesiyle toparlanan Efes, farkı 3'e kadar indirdi ve ilk yarı 36-33 bitti. İyi oyununu 3. çeyreğe de taşıyan Efes, öne geçmeyi başardığı periyodu 52-51 önde geçti. Büyük bir heyecana sahne olan ve iki takımın da son hücumda sayı üretemediği karşılaşmada normal süre 64-64 sona erdi. Uzatmada yıldızlaşan Hayes-Davis ile 12 sayı kaydeden Fenerbahçe, karşılaşmadan 80-72 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

BAŞKAN ERDOGAN'DAN SARI-LACİVERTLİLERE TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.