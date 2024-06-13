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Haberler Spor Sultanlar tam gaz

Sultanlar tam gaz

HABER MERKEZİ
Sultanlar tam gaz
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yenmeyi başardı. Ay-yıldızlılar baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı 25-17'lik üç setle kazanarak rahat bir galibiyet aldı. "Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında yaptığı 8 müsabakada 6 galibiyet elde etmişti. Milliler, dünkü zaferle galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. FIVB Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finalde mücadele etme hakkı kazanacak.
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