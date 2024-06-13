Yeni bir hikaye zamanı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran- 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı. Elemelere Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı. Son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler topladığı 17 puanla ilk kez elemeleri lider bitirdi. A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin en çok merak uyandıran isimlerinin başında geliyor. Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın bir numaralı jokeri olacak.

KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos) Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund) Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (R.Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

RONALDO SON KEZ SAHNEDE

TÜRKİYE'NİN yer aldığı F Grubu'nun favorisi Portekiz. Bir çok otoritenin de final adaylarından biri olan yeşil-kırmızılılar, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo önderliğinde finalin oynanacağı Berlin hedefiyle yola çıkacak. EURO 2016'da şampiyon olan, 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final oynayan Portekiz, yıldız oyuncularla dolu kadrosuyla turnuvanın dikkat çeken ekiplerinin başında yer alıyor. Belçikalı teknik adam Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz milli takımının adı geçince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Cristiano Ronaldo. Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen 38 yaşındaki Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı ve Suudi Arabistan liginde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu unvanlarının da sahibi. Ronaldo çok büyük ihtimalle son kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Yıldızlar topluluğu olan Portekiz'de PSG'den 4, Manchester City, Manchester United ve Barcelona'dan 2'şer, Liverpool ve Milan'dan da birer futbolcu bulunuyor. Ronaldo'nun yanı sıra Ruben Dias, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Felix ve Rafael Leao ilk akla gelen isimler.

KADRO

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Man.United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Man.City) Orta saha: Bruno Fernandes (Man.United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al- Hilal), Vitinha (PSG) Forvet: Bernardo Silva (Man.City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)

TANIDIK BİR RAKİP: ÇEKYA

F Grubu'nda Türkiye'nin bir diğer rakibi tanıdık bir rakip olacak. Ivan Hasek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çekya da altın çağını yaşadığı yıllara dönmeyi hedefliyor. Türkiye ile Çekya, 2008'de belki de Avrupa Şampiyonası tarihinin en heyecanlı karşılaşmalarından birini oynamıştı. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenilip İsviçre'yi 2-1 yenen Türkiye, son maça Çek Cumhuriyeti ile aynı puan ve averajla girmişti. Bu nedenle beraberlik halinde turnuva tarihinde ilk kez uzatmaların oynanacağı son grup maçında 2-0 geriye düşen Ay-yıldızlılar son dakikalarda gelen gollerle maçı 3-2 kazanarak Çekleri evine yollamıştı. İki ekip yine grubun son maçında karşı karşıya gelecek.

KADRO

Kaleci: Vitezslav Jaros (S.Graz), Matej Kovar (Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag) Savunma: Vladimir Coufal (West Ham), David Doudera, Tomas Holes, Tomas Vicek, David Zima (Slavia Prag) Robin Hranac (V.Plzen), David Jurasek (Hoffenheim), Ladislav Krejci, Martin Vitik (Sparta Prag) Orta saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Pavel Sulc, Lukas Cerv (V.Plzen), Matej Jurasek, Lukas Provod (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham) Forvet: Patrik Schick, Adam Hlozek (Leverkusen), Tomas Chory (V.Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag)

GÜRCİSTAN'IN İLK HEYECANI

GÜRCİSTAN Milli Takımı, ilk kez yer alacağı organizasyonda Türkiye'nin grubunda sürpriz yapmaya çalışacak. Fransız teknik adam Willy Sagnol'un başında bulunduğu Gürcistan Milli Futbol Takımı, elemelerde İspanya, İskoçya, Norveç ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin bulunduğu grupta 4. sırayı almış ancak UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre Play-Off oynama hakkı elde etmişti. Play-Off'ta önce Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Gürcistan, finalde ise Yunanistan'a penaltı atışları sonucunda 4-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı elde etti.

KADRO

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (D.Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ) Savunma: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (S.Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar) Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (U.Craiova), Otar Kiteishvili (S.Graz), Nika Kvekveskiri (L.Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (D.Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta) Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)