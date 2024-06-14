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Büyük Mehmet’i kaybettik

HABER MERKEZİ
Büyük Mehmet’i kaybettik
GÖZTEPE camiasını derin bir üzüntüye boğan bir haber geldi. Kulübün efsane oyuncularından ve unutulmaz golcülerinden Mehmet Aydın'ın vefat ettiği bildirildi. 1963- 1973 yılları arasında 10 yıl boyunca aralıksız olarak sarı-kırmızı formayı terleten "Tireli Mehmet" lakaplı oyuncu, Göztepe'nin tarihinde önemli bir yere sahipti. Mehmet Aydın, Göz-Göz'ün Avrupa kupalarında mücadele ettiği dönemlerde takımın en önemli isimlerinden biriydi. Avrupa kupalarında 32 maçta forma giyen Göztepe'nin unutulmaz golcüsü, bu maçların 28'inde görev yaparak kulübün başarısına önemli katkılarda bulunmuştu.
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