İzmir’de büyük coşku! Göztepe 99 yaşında

Süper Lig'e geri dönen İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü eşi görülmemiş bir organizasyonla kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftar saatlerin 19.25'i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Sahil hattına dev ekranlar kuruldu. Saat 20.30'dan itibaren başlayan DJ ve ışık şovları kutlamaların ateşini yaktı.

Saat 22.00'de ise sahil hattı boyunca toplanan binlerce Göztepeli, aynı anda geleneksel hale getirilen meşale şov yaptı. Sahil boyunca yan yana dizilen Göztepeliler, ellerindeki meşaleleri saat 22.00'de aynı anda ateşlerken, yüzlerce işaret fişeği de geceyi aydınlattı. Meşale şovun ardından başlayan havai fişek gösterileri dakikalarca sürdü.

Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarının 2006'dan beri geleneksel olarak düzenlediği kuruluş yıl dönümü organizasyonunda son olarak yönetimin katkılarıyla ünlü sanatçı Levent Yüksel sahne aldı. Göztepe Vapur İskelesi'nin yanında kurulan sahneye çıkan Levent Yüksel, binlerce taraftarla birlikte sarı-kırmızılı tribünlerin geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki her iç saha maçı öncesinde haykırdığı Medcezir şarkısını seslendirdi.

Göztepe'nin 99'uncu yıl kutlamasını Onursal Başkan Mehmet Sepil, CEO Kerem Ertan, Sportif Direktör Ivan Mance, futbolculardan İsmail Köybaşı ile Arda Özçimen, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve camiayla birlikte özel olarak sarı-kırmızılı bayraklarla donatılan Bergama Vapuru'ndan takip etti. Vapurdaki ve sahildeki coşku gece geç saatlere kadar sürdü.