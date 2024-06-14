Türkiye Kupası ve Süper Kupa yine Turkuvaz Medya’da

TÜRKİYE Kupası ve Süper Kupa, önümüzdeki sezon da Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayınlanacak. 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, yenilenen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonu her zamanki gibi şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Türkiye Kupası bilindiği üzere eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta gerçekleşecek. Süper Kupa da 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.