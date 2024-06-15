Altınordu’da değişim sürüyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi, "Altınordu 2024" projesiyle kulüpte değişime gideceğini açıklayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, hamlelerine devam ediyor. İlk etapta A takımda Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve ekibinin yanı sıra sözleşmesi biten 12 futbolcuyla vedalaşan Başkan Özkan, altyapıda ise Akademi Teknik Direktörü Bülent Kayıtken'den sonra Futbol Okulları İdari Direktörü Köksal Ferizcan'la da yolları ayırdı. Türkiye'nin futbol eğitimi açısından en gelişmiş tesislerinden biri olan Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı sistemi kaldıran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın dev tesisi sadece antrenmanlar için A takımın kullanımına açacağı bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerin U19 ve U17 takımlarının ise Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde çalışması bekleniyor. Başkan Özkan, A takım ve akademi bütçesine maddi gücünün yetmediğini dile getirmişti.

BUCASPOR 1928'DEN TRANSFER HAMLESİ

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, hücum hattını güçlendirmek için 29 yaşındaki golcü forvet Berk Ünsal'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Geçen sezon Amedspor forması giyen Ünsal, 34 maçta fileleri tam 19 kez havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen sezon gösterdiği etkileyici performansın ardından sözleşmesi sona eren Berk Ünsal, şu an transfer döneminde serbest durumda bulunuyor. Bucaspor 1928, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerine başladı ve transferi tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oynucu bir dönem Galatasaray'da forma giyerken, daha sonra Antalyaspor, Giresunspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Bodrum FK, Esenler Erokspor formalarını da terletti.